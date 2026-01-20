Cámaras del transporte bonaerenses denuncian fraude en el sector

Distintas cámaras empresarias del transporte de pasajeros bonaerenses denunciaron ante el Gobierno nacional a las empresas que integran el Grupo La Nueva Metropol. La acusación es por un presunto esquema fraudulento contra el Estado, que, según las entidades del sector, habría generado un perjuicio de 30 mil millones de pesos para la administración de Javier Milei.

Las presentaciones se realizaron ante la Secretaría de Transporte de la Nación en tres oportunidades. En ese marco, las cámaras aclararon que el reclamo mantiene, por ahora, carácter administrativo, aunque no descartan recurrir a la Justicia si el escenario lo amerita.

El escrito lleva las firmas de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Según la denuncia, las empresas del grupo La Nueva Metropol habrían cobrado a los usuarios tarifas correspondientes a secciones superiores a los trayectos efectivamente realizados. Dicha operatoria, sostenido al menos durante nueve meses durante 2025, habría permitido percibir compensaciones estatales más elevadas que las que correspondían por cada viaje.

Por lo tanto, las empresas solicitaron al actual titular de la cartera nacional de Transporte, Luis Pierrini, que adopte medidas inmediatas y evalúe una eventual denuncia judicial.