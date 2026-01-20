Se aceleró la inflación mayorista
El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en diciembre un aumento del 2,4% mensual.
El Indec publicó la inflación mayorista de diciembre, la cual dio 2,4%. De esta manera, creció por tercer mes consecutivo, luego de marcar en octubre un bajo 1,1%, y en noviembre 1,6%.
Con este resultado, la inflación mayorista cerró 2025 con un incremento acumulado del 26,2%, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumuló una suba del 31,5% a lo largo del año pasado.
La dinámica del último mes del año estuvo impulsada principalmente por los productos de origen nacional, que avanzaron 2,4%, mientras que los importados mostraron un aumento más moderado, del 1,7%.