Se aceleró la inflación mayorista

El Indec publicó la inflación mayorista de diciembre, la cual dio 2,4%. De esta manera, creció por tercer mes consecutivo, luego de marcar en octubre un bajo 1,1%, y en noviembre 1,6%.

Con este resultado, la inflación mayorista cerró 2025 con un incremento acumulado del 26,2%, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumuló una suba del 31,5% a lo largo del año pasado.

La dinámica del último mes del año estuvo impulsada principalmente por los productos de origen nacional, que avanzaron 2,4%, mientras que los importados mostraron un aumento más moderado, del 1,7%.