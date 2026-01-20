Extienden la emergencia agropecuaria

El gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó la emergencia agropecuaria por las inundaciones en distritos del sudoeste bonaerense. Además, extendió el régimen vigente para las zonas rurales de Coronel Suárez y Guaminí. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La prórroga regirá entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, y alcanzará a las mismas circunscripciones que ya se encontraban bajo emergencia por el Decreto 1180/25.

Según los considerandos del decreto, el Ejecutivo bonaerense tomó la decisión ante la persistencia de un fenómeno natural adverso de carácter “extraordinario”, que continúa afectando de forma directa la producción y la capacidad productiva de las explotaciones agropecuarias de la región.

En ese marco, los informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, junto con una serie de relevamientos en campo e imágenes satelitales, confirmaron que los daños productivos persisten.

A partir de estos elementos, las Comisiones Locales de Emergencia Agropecuaria y la Comisión Provincial recomendaron de manera formal, avanzar con la prórroga del régimen excepcional.