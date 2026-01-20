El 63% recortó gastos cotidianos en diciembre

Pese a que la inflación registró en diciembre su séptimo mes consecutivo en alza, el Gobierno nacional celebró que fue la más baja en ocho años. Sin embargo, eso no es suficiente para las familias que sufren la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, la quita de subsidios, el cierre de empresas y los despidos. En consecuencia, el consumo en general acumula ya dos años de caída.

Como reflejo de esta situación, la última encuesta Social Mood de la consultora Moiguer, que indagó el consumo de los hogares al cierre de los 2025, arrojó que el 63% de las personas consultadas señaló que recortó gastos. Del restante 37%, solo 8% registró una expansión de su consumo.

En este camino, el estudio focalizó en algunos rubros cuyo gasto fue reducido o cancelado: el 70% recortó sus salidas a comer comparado con diciembre de 2024, el 69% disminuyó sus gastos en bebidas alcohólicas y en golosinas o chocolates, misma cifra dejó de usar taxis o aplicaciones de transporte, y el 67% relegó asados con amigos o familia.

Por otro lado, el relevamiento incluyó también la situación laboral. En este sentido, 4 de cada 10 personas consultadas manifestó una perspectiva laboral negativa (7% más en comparación con el primer trimestre del 2025, según Moiguer). En tanto, el 51% sumó horas laborales, un nuevo empleo, o algún emprendimiento (5% más) para intentar reforzar los ingresos del hogar.

Un salario que alcanza para menos

La pérdida del poder adquisitivo es causa directa de la retracción del consumo. Días atrás, el propio Gobierno nacional, por medio de la Secretaría de Trabajo, admitió en un informe mensual que los salarios de los trabajadores formales del sector privado perdieron 0,8% en términos reales en noviembre respecto al mes previo, y 5% desde que Javier Milei es presidente.

La situación es mucho más alarmante para los estatales, que quedaron 19% por debajo del poder de compra de fines del 2023 con un salario que lleva ya un año estancado.

Asimismo, según un estudio del Mirador de la Actualidad del

Trabajo y la Economía (MATE), la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei.