Ya son 42 los muertos por el accidente de tren en España

El número de víctimas mortales en el que es considerado el peor accidente ferroviario en años en España aumentó a al menos 42 tras el hallazgo de otro cuerpo. El suceso se convirtió en el más trágico de los últimos años del país europeo.

Entretanto, los expertos centran la investigación sobre las causas del siniestro en una unión desgastada encontrada en las vías, que podría explicar el descarrilamiento de uno de los trenes de alta velocidad que chocó con otro que se aproximaba. El ministro de Transporte, Óscar Puente, consideró el accidente en Adamuz “muy difícil de explicar”, después de informar sobre la ejecución de un millonario proyecto de reforma de las vías, finalizado en ese tramo en mayo del año pasado. Asimismo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que “todas las hipótesis están abiertas”, antes de agregar que no se ha barajado la posibilidad de un sabotaje. La Guardia Civil pidió inmovilizar el vagón seis del tren de Iryo, el primero en descarrilarse, pieza central de las pesquisas, mientras los inspectores forenses han marcado con números y fotografiado las pruebas en el lugar de la tragedia.

Unos 39 heridos permanecen hospitalizados, de los cuales 13, uno de ellos un menor de edad, están en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que unas 83 personas han sido dadas de alta. Paralelamente, el Instituto de Medicina Legal de Córdoba finalizó la autopsia de los 38 cuerpos que han llegado a esas instalaciones, de los cuales 10 ya han sido identificados mediante sus huellas dactilares.