Estado de sitio en Guatemala por la ola de violencia de las pandillas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles. La decisión, divulgada por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que este domingo fueron asesinados nueve agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros. El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones. El mandatario subrayó durante su mensaje a la nación que “no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”.

Al mismo tiempo, ayer se suspendió el funcionamiento de escuelas públicas y colegios privados ante la ola de violencia que vive el país centroamericano. De igual manera, las labores cotidianas continúan de manera normal, aunque con un flujo menor de movilización, tanto por la suspensión de clases como por algunas entidades privadas, que implementaron el trabajo en casa.

Bajo este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que buscará a su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, para saber si requiere “algún apoyo”. Sheinbaum apuntó que todo será con “respeto” a la soberanía de Guatemala “y todo lo que se requiera, pero para poder saber si requiere alguna situación especial en nuestra frontera”.