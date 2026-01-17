Tras la brutal represión, disminuyen las protestas en Irán

La intensidad de las protestas contra el actual régimen de Irán comandado por el ayatolá Ali Jameneide disminuyeron tras la brutal represión que dejó miles de muertos en medio de un apagón de internet.

La represión en Irán parece haber sofocado ampliamente las protestas por estas horas, según un grupo de derechos humanos y residentes, mientras los medios estatales informaron de más arrestos a la sombra de las reiteradas amenazas de intervención estadounidense si continúan los asesinatos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó que exista un plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas en el país.

En tanto, el hijo del difunto sah de Irán afirmó que confía en la caída de la república islámica y pidió una intervención extranjera. Pero la amenaza de una acción militar por parte de Estados Unidos, de momento, parece haber mermado.

La “brutal” represión “probablemente haya sofocado el movimiento de protesta por ahora”, afirmó el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos y que monitorea las protestas.

“Sin embargo, la movilización generalizada de las fuerzas de seguridad (…) es insostenible, lo que hace posible que las protestas se reanuden”, añadió.

La oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, contabilizó al menos 3.428 manifestantes muertos a manos de las fuerzas de seguridad, en casos verificados por ella misma o por fuentes independientes. Otras estimaciones sitúan el número de muertos en más de 5.000, y posiblemente hasta 20.000, ya que el bloqueo de Internet dificulta una verificación independiente, según IHR.