Atentado suicida en una mezquita deja más de 30 muertos

Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas el día de ayer en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad, capital de Pakistán, durante las oraciones colectivas. “El número de fallecidos por la explosión ha aumentado hasta 31, mientras que el de personas heridas trasladadas a hospitales ha alcanzado las 169”, comentó en un comunicado la administración del distrito. El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, dijo que según la información preliminar se trató de un atentado suicida, y añadió que se ha declarado la emergencia en varios hospitales de la ciudad.

Según testigos, la explosión se produjo en un imambargah, lugar de culto chií, situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior. Las autoridades mantienen acordonada la zona del ataque y han desplegado personal administrativo en distintos hospitales para supervisar la atención a los heridos. Tras el suceso, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias por las víctimas y afirmó que “atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad”. Según se informó, las autoridades paquistaníes identificaron al atacante suicida y vincularon al terrorista con movimientos transfronterizos desde Afganistán.