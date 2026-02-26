México envió un nuevo cargamento a Cuba

El gobierno de México despachó en las últimas horas dos buques militares con casi 1.200 toneladas de víveres para Cuba, siendo éste ya el segundo cargamento enviado a la isla, que se encuentra sumida en una profunda crisis económica y sometida a fuertes presiones de Estados Unidos. México realizó este nuevo envío a la espera de alcanzar con Washington un acuerdo que le permita reanudar la entrega de petróleo sin ser sancionado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los buques Papaloapan y Huasteco, que partieron del puerto de Veracruz, en el Golfo de México, llevan principalmente leche y legumbres y se incluyen 23 toneladas de alimentos diversos, donados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba.

Bajo este contexto, también se confirmó que Canadá proporcionará a Cuba “de forma inmediata” ocho millones de dólares canadienses de ayuda humanitaria para la compra de alimentos. “Ante el empeoramiento de la crisis energética que vive el país, se está proporcionando la ayuda para ampliar el acceso a alimentos y nutrición de los cubanos en situación vulnerable”, destacaron las autoridades. Asimismo, el gobierno canadiense explicó que los fondos serán entregados a socios de confianza con el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lo que garantizará que la ayuda “llegue directamente al pueblo cubano”. “Canadá continúa supervisando la situación en Cuba y mantiene un contacto estrecho con sus socios para evaluar y responder a las necesidades cambiantes”, concluyeron. Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó hoy en declaraciones a los medios que ellos no han tratado con Estados Unidos la distribución de la ayuda humanitaria a Cuba. “Esta es la política exterior de Canadá y estamos concentrados en la situación humanitaria”, sostuvo.