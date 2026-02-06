Ucrania y Rusia acordaron un intercambio de prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros tras las conversaciones mantenidas en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos, según informó ayer el enviado estadounidense Steve Witkoff.

Witkoff subrayó que, pese a que “aún queda mucho trabajo por hacer”, pasos como este demuestran que “la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles” para impulsar los esfuerzos con vistas a poner fin al conflicto entre los dos países.

El funcionario adelantó que las conversaciones continuarán y expresó confianza en lograr “avances adicionales” en las próximas semanas.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó el anuncio de Witkoff. Durante una conferencia de prensa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Zelenski comentó que durante la jornada de ayer fueron liberados 157 prisioneros de guerra ucranianos que estaban en cautiverio en Rusia.

“Hoy se produce un intercambio. Saludo a todas las familias que se reunirán con sus allegados y seres queridos en el futuro más próximo. Es algo muy positivo. 157 combatientes ucranianos han vuelto hoy a casa”, dijo Zelenski.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió el agradecimiento de Witkoff, quien reconoció su “liderazgo a la hora de hacer posible este acuerdo”. El enviado especial también transmitió su reconocimiento a Emiratos Árabes Unidos por “acoger estas conversaciones”, valorando el papel del país anfitrión como facilitador del diálogo trilateral.

Este avance diplomático en Abu Dabi abre una pequeña ventana de esperanza hacia un cese de hostilidades a largo plazo.