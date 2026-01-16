La ONU expresó profunda preocupación por la escalada de violencia en Irán

Las masivas protestas antigubernamentales que sacuden a Irán dejaron al gobierno teocrático de Alí Jamenei al borde del colapso y bajo amenaza de un nuevo ataque estadounidense.

La Organización de las Naciones Unidas expresó en las últimas horas su profunda preocupación por la grave situación marcada por las protestas generalizadas, por el elevado número de víctimas y el riesgo de una mayor desestabilización regional.

Así lo afirmó la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Martha Pobee, en una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad del organismo.

Según transmitió Pobee, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a ejercer “la máxima moderación en este momento sensible” y advirtió que posibles ataques militares contra Irán añadirían “volatilidad a una situación ya altamente combustible”.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en Teherán, cuando comerciantes del Gran Bazar protestaron contra el colapso de la moneda nacional, la inflación descontrolada y el deterioro de las condiciones de vida. En pocos días, las protestas se extendieron a todo el país

El Gobierno iraní, por su parte, sostiene que actuó frente a la infiltración de “terroristas organizados” y acusa a estos grupos de provocar violencia con el objetivo de desestabilizar al país y atraer una intervención extranjera.

En tanto, Casa Blanca aseguró ayer que Irán suspendió 800 ejecuciones que estaban previstas para este miércoles, en un contexto de fuerte tensión por la represión de las manifestaciones contra el gobierno iraní y las advertencias de Washington sobre una posible respuesta militar.

Según afirmó la secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, el gobierno estadounidense tiene entendido que las ejecuciones “fueron suspendidas” tras la presión internacional.

Respuesta en la ONU

El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó s ante el Consejo de Seguridad que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa.

“Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y conforme al derecho internacional”, sentenció Darzi.