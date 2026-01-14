Irán: ya perdieron la vida más de 730 personas

La ONG Iran Human Rights elevó en las últimas horas a al menos 734 el número de manifestantes muertos en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas estatales, incluidos 12 niños y seis mujeres. De igual manera, la ONG se encuentra recibiendo informes que hablan de “miles” de víctimas mortales.

La organización con sede en Oslo señaló en un comunicado que sus datos se basan en información recibida de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10% de los hospitales de Irán, por lo que “el número real de muertos probablemente se cuente en miles”.

A su vez, la ONG también informó que recibió estimaciones que indican que el número de detenidos ha superado los 10.000. La organización también asegura haber recibido informes que indican “que muchos de los muertos, algunos de los cuales inicialmente resultaron heridos por armas de perdigones, finalmente murieron tras recibir disparos en la cabeza o el cuello”.

Debido al corte total de internet desde el jueves por la noche y las severas restricciones al acceso a la información, la verificación independiente de todas las cifras es extremadamente difícil. “Una vez más Iran Human Rights pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos iraníes de los asesinatos cometidos por la República Islámica”, comentaron a través de un comunicado.