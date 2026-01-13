Groenlandia quiere que ser defendida por la OTAN

El gobierno groenlandés se mostró este lunes a favor de que sea la OTAN la que se encargue de la defensa de este territorio autónomo danés, con el que se quiere hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por motivos de seguridad nacional. “Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Groenlandia es, como parte de la Mancomunidad del Reino, miembro de la OTAN, por ello la defensa de Groenlandia debe ocurrir a través de la Alianza”, señalaron las autoridades. El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, calificó de “grave” la situación y señaló que mantiene un “diálogo continuo” con sus socios y aliados.

Así, el Ejecutivo groenlandés aludió al apoyo mostrado la semana pasada por seis países europeos miembros de la OTAN (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) a este territorio como un impulso para que la defensa de esta isla ártica se refuerce a través de la Alianza Atlántica. Está previsto que el ministro de Exteriores de Dinamarca, y la consejera de Exteriores groenlandesa, se reúnan con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, esta semana.