Trump considera acciones militares contra Irán
El presidente estadounidense analiza opciones militares en medio de las protestas.
Donald Trump mantiene conversaciones preliminares sobre posibles ataques contra Irán, según fuentes cercanas a su gobierno.
Entre las alternativas figuran bombardeos y medidas no letales como ciberataques, aunque la Casa Blanca aún no tomó una decisión definitiva.
La tensión crece tras dos semanas de protestas en Irán, con al menos 192 muertos, y luego de que el mandatario ofreciera “ayuda” para la libertad del país desde Truth Social.
Ante este escenario,Teherán advirtió que cualquier agresión tendrá respuesta contra objetivos de Estados Unidos e Israel en la región.