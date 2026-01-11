La Plata

Trump considera acciones militares contra Irán

El presidente estadounidense analiza opciones militares en medio de las protestas.

Donald Trump mantiene conversaciones preliminares sobre posibles ataques contra Irán, según fuentes cercanas a su gobierno.

Entre las alternativas figuran bombardeos y medidas no letales como ciberataques, aunque la Casa Blanca aún no tomó una decisión definitiva.

La tensión crece tras dos semanas de protestas en Irán, con al menos 192 muertos, y luego de que el mandatario ofreciera “ayuda” para la libertad del país desde Truth Social.

Ante este escenario,Teherán advirtió que cualquier agresión tendrá respuesta contra objetivos de Estados Unidos e Israel en la región.

