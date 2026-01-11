Trump considera acciones militares contra Irán

Donald Trump mantiene conversaciones preliminares sobre posibles ataques contra Irán, según fuentes cercanas a su gobierno.

Entre las alternativas figuran bombardeos y medidas no letales como ciberataques, aunque la Casa Blanca aún no tomó una decisión definitiva.

La tensión crece tras dos semanas de protestas en Irán, con al menos 192 muertos, y luego de que el mandatario ofreciera “ayuda” para la libertad del país desde Truth Social.

Ante este escenario,Teherán advirtió que cualquier agresión tendrá respuesta contra objetivos de Estados Unidos e Israel en la región.