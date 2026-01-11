La respuesta de Groenlandia a Trump: “No queremos ser estadounidenses”

Groenlandia rechazó nuevamente la idea de convertirse en un territorio estadounidense, después de que el presidente Donald Trump volviera a amenazar con el uso de la fuerza para anexar el territorio autónomo danés.

“Nosotros no queremos ser estadounidenses”, sentenciaron los líderes de los principales partidos políticos de Groenlandia, enfatizando que el futuro debe ser decidido exclusivamente por sus propios habitantes, bajo el amparo del derecho internacional y la ley de autogobierno.

La reacción surge tras las polémicas declaraciones de Trump, quien señaló que se llegaría a un acuerdo para que Estados Unidos adquiera el territorio “por las buenas o por las malas”, advirtiendo además que planea “hacer algo sobre Groenlandia, les guste o no”.

Si bien el arco político groenlandés aclaró que mantiene su voluntad de seguir cooperando con Estados Unidos y otros aliados occidentales en términos diplomáticos y económicos, sostuvieron que cualquier gestión concerniente al destino de su territorio debe ser llevada a cabo con el pueblo groenlandés como único soberano.