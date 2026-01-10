Importantes ataques rusos hacia Ucrania

La mitad de los edificios residenciales de Kiev, capital de Ucrania, quedaron sin calefacción luego de que Rusia lanzara intensos ataques contra infraestructura civil en las últimas horas, donde perdieron la vida cuatro personas. El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente y busquen refugio calefaccionado fuera de la urbe.

“La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev, casi 6.000, están sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica causados por un ataque masivo del enemigo”, dijo Klitschko. “También hago un llamado a los residentes de la capital que tengan la posibilidad de abandonar temporalmente la ciudad y trasladarse a lugares con fuentes alternativas de energía y calefacción, para que lo hagan”, añadió. Vale aclarar, que la capital registraba ayer temperaturas en torno a los -8 °C y en descenso.

La empresa eléctrica privada DTEK reportó que además 417.000 hogares están sin suministro de luz en Kiev. En tanto, el presidente Volodimir Zelenski, detalló que unos 40 edificios resultaron afectados por los ataques, incluidos 20 edificios residenciales y la embajada de Catar, país que posteriormente detalló que ninguno de sus funcionarios resultó herido tras el bombardeo de su representación diplomática. “Anoche un dron ruso dañó un edificio de la Embajada de Catar, un Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas”, indicó el mandatario.