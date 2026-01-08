Estados Unidos anunció un control “indefinido” sobre el petróleo venezolano

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, anunció en las últimas horas que Estados Unidos controlará de manera “indefinida” el petróleo venezolano. Asimismo, indicó que el dinero obtenido será depositado en cuentas controladas por Washington. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, expresó el político.

Por otra parte, sumó: “Entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”. De esta manera, Estados Unidos autorizará la venta del petróleo venezolano a las refinerías estadounidenses y otras partes del mundo, “pero esas ventas las hará el gobierno estadounidense y se depositarán en cuentas controladas por el gobierno de Trump”.

Las declaraciones de Wright ocurren horas después de trascender que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles en buques de almacenamiento a los muelles de descarga de Estados Unidos, según anunció Trump, quien mañana planea recibir a líderes de las mayores petroleras en la Casa Blanca. Tras la captura el sábado pasado del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ha estimado que en un plazo de 18 meses las petroleras estadounidenses reactivarán el sector petrolero de Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, el 17% del total.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Washington tiene un “plan de largo plazo” para Venezuela y que la incautación del crudo constituye “la primera acción” visible de esa estrategia. Aseguró además que existe un acuerdo petrolero con las autoridades interinas venezolanas y que el crudo comenzará a llegar “muy pronto” a Estados Unidos, con fondos que serán distribuidos en beneficio de ambos países bajo decisión de Washington.