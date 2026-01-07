La ONU sostuvo que el ataque a Venezuela “socava el derecho internacional”

Naciones Unidas expresó el día de ayer su profunda preocupación por el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, advirtiendo que estos actos ordenados por el gobierno de Donald Trump claramente “socavan un principio fundamental del derecho internacional” y hacen del mundo un lugar menos seguro. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo en Ginebra que “los Estados no deben amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún otro estado”. Asimismo, desestimó las justificaciones estadounidenses sobre “violaciones a los derechos humanos atroces y de larga data” cometidas por el gobierno chavista para explicar la operación militar.

Por otra parte, la ONU recordó que lleva una década reportando de forma constante respecto al “continuo deterioro de la situación en Venezuela”. Shamdasani añadió que la comunidad internacional debería dejar en claro que el ataque fue una violación al derecho que hace del mundo un lugar menos seguro, pues “envía la señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran”. “La rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos no puede realizarse a través de una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional. Tememos que la inestabilidad actual y la mayor militarización del país, resultantes de la intervención estadounidense, solo empeoren la situación”, concluyó la portavoz.

A raíz de la intervención estadounidense del pasado sábado, las autoridades venezolanas declararon el llamado estado de conmoción exterior, que es un tipo inédito de estado de excepción que otorga facultades especiales al Estado para tomar medidas en situaciones de conflicto. Entre esas facultades se incluye, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos y activar “todos los planes de seguridad ciudadana”.