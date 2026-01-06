Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró en la jornada pasada como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses.

Durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas, Delcy Rodríguez expresó que afronta el nuevo cargo consternada por la detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro y de la primera dama, señalando que ambos permanecen retenidos.

De acuerdo con la información publicada, Delcy Rodríguez juró el cargo ante Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien procedió a tomarle el juramento de acuerdo a la fórmula institucional estipulada. Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta ejecutiva y considerada la mano derecha del ahora ausente jefe de Estado, subrayó su compromiso de trabajar sin descanso para asegurar la estabilidad y el bienestar del país. Asimismo, Rodríguez prometió poner todos sus esfuerzos para sostener la paz y acompañar al pueblo venezolano en el contexto de incertidumbre abierto tras la detención del mandatario Maduro. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en presencia de altos funcionarios, acentuando el respaldo gubernamental al nuevo liderazgo provisional.

Bajo este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación por la posible “intensificación de la inestabilidad interna” en Venezuela y por el impacto que la situación podría tener en la región, e instó a todos los actores venezolanos a participar en un “diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo”.