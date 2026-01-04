La ONU convocó reunión de emergencia por la operación militar de EEUU en Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes una reunión de emergencia para analizar la operación militar estadounidense en Caracas, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La convocatoria fue solicitada por Venezuela, Colombia y Sudáfrica, y cuenta con el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes del organismo.

La sesión, que será la tercera en pocos meses dedicada a la crisis entre Washington y Caracas, busca evaluar el impacto de la ofensiva denominada “Resolución Absoluta”. Los países impulsores pidieron la presencia del secretario general António Guterres, quien expresó su preocupación por lo que calificó como un “precedente peligroso” para el orden internacional.

En un comunicado, Guterres subrayó la necesidad de respetar la Carta de la ONU y el derecho internacional. Por su parte, el embajador venezolano Samuel Moncada denunció que la acción constituye una “guerra colonial” destinada a imponer un gobierno títere y facilitar el saqueo de los recursos naturales del país.