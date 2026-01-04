Intervención militar de EE. UU. en Venezuela: Trump anunció la captura de Maduro

En la madrugada de ayer, la capital de Venezuela se conmocionó cuando comenzaron a escucharse explosiones y el vuelo de aviones y helicópteros a baja altura.

Donald Trump comunicó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela en un avión bajo custodia estadounidense.

El mandatario norteamericano aseguró que la operación se realizó en coordinación con fuerzas de seguridad.

Luego, en una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Trump comunicó que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición “segura” y “apropiada”.

“Queremos la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país. Vamos a gobernarla, esencialmente, hasta que pueda haber una transición”, expresó el presidente estadounidense.

A su vez, aseveró que la operación militar en la que detuvieron al líder venezolano es un “aviso” a otros países y un ejemplo de que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”.

El gobierno de Caracas denunció que la acción constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas y expresó su rechazo ante la comunidad internacional.

En esa línea, denunció “la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América” y convocó “a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”.

El gobierno bolivariano declaró “el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional” y llamó a “pasar de inmediato a la lucha armada”.

Asimismo, la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez reivindicó a Nicolás Maduro como el único presidente del país. “Lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país”, advirtió.

Según un alto funcionario venezolano, al menos 40 personas habrían muerto en los ataques, incluidos militares y civiles,.

Condena internacional

El presidente de Brasil, Lula da Silva, emitió un comunicado en referencia a la intervención militar que EE. UU. llevó adelante en Venezuela. El mandatario criticó duramente la operación liderada por Trump y llamó a la comunidad internacional “a responder con firmeza a este episodio”.

“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, disparó contra la Casa Blanca.

En ese sentido, Lula destacó que “la condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones” y afirmó que su país “condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”.

Esta postura, con algunos matices, es la misma que adoptaron los presidentes Claudia Sheinbaum, de México; Gustavo Petro, de Colombia y Gabriel Boric, de Chile.

La presidente de México publicó el comunicado del gobierno, acompañado del artículo Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual reza: “El gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.

Más adelante, hace un “llamado urgente a respetar el derecho internacional” e instan a la ONU “a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó a través de la red social X su “preocupación y condena” por las acciones militares de Estados Unidos en suelo venezolano.

El mandatario chileno enfatizó la necesidad de encontrar una “salida pacífica” a la crisis que atraviesa el país caribeño, instando a las partes a recurrir al diálogo.

Maduro en Nueva York

En las últimas horas de ayer, un avión militar Boeing 757 trasladó al presidente venezolano hasta Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos.

El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn.