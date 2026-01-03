Trump: "Vamos a encargarnos de administrar Venezuela"

Donald Trump presentó la operación militar en Caracas como un triunfo de Estados Unidos, pero sus palabras revelaron un tono abiertamente intervencionista. El mandatario aseguró que su país “administrará Venezuela” hasta que se concrete una transición, en un mensaje que despertó críticas por el alcance de la injerencia.

El presidente norteamericano vinculó la captura de Nicolás Maduro con la necesidad de “reconstruir” la infraestructura petrolera y anunció que las grandes compañías estadounidenses desembarcarán con inversiones millonarias. La promesa de “darle el dinero al pueblo” contrastó con la intención de abrir el mercado a corporaciones privadas.

Trump también advirtió sobre la posibilidad de un segundo ataque y responsabilizó a Maduro de miles de muertes, en un discurso cargado de acusaciones.

La oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, celebró la caída de Maduro, aunque el anuncio de Trump de que Washington manejará el poder en Caracas abre interrogantes sobre el futuro político del país y el verdadero alcance de la “transición segura” que promete la Casa Blanca.