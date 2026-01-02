Estados Unidos continúa atacando supuestas narcolanchas en el Caribe

El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, sigue llevando adelante de manera sistemática ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe. De hecho, en las últimas horas el ejército aseguró haber destruído otras dos. Este último ataque dejó un saldo fatal de cinco muertos, siendo el segundo en apenas dos días. El Comando Sur, que encabeza la llamada operación Lanza del Sur, a través de un breve comunicado, informó que el ataque se llevó a cabo “contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas” y que la inteligencia estadounidense “confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico”. Además, aclararon: “Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda”.

De esta forma, el anuncio llegó apenas horas después de que el Comando Sur divulgara que había destruido el pasado martes otras tres lanchas y matado al menos a dos de sus ocupantes. Por lo pronto, las Fuerzas Armadas estadounidenses no explicaron si el ataque se produjo en el sur del Caribe o en el Pacífico oriental, los dos escenarios donde Washington ha destruido ya de manera sumaria casi 40 supuestas narcolanchas y matado a cerca de 110 personas desde el pasado septiembre.

Desde ese momento, Estados Unidos mantiene un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur, buscando arrinconar lo más posible al gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro. A su vez, Trump ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado las instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela y anunciado que confiscará petroleros que transporten crudo venezolano, algo que ya ha hecho en dos ocasiones.