Estados Unidos sancionó a Venezuela e Irán

Estados Unidos sancionó en las últimas horas a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (Eansa), el fabricante estatal de drones de Venezuela, y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, como parte de un paquete de nuevas acciones contra una decena de personas y entidades involucradas en la compraventa de armas entre Venezuela e Irán. Washington ha decidido sancionar “a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, incluida una empresa venezolana que ha contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (UAV) entre Irán y Venezuela”, informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado. Las nuevas sanciones bloquean todos los bienes en Estados Unidos de los afectados y prohíben a ciudadanos estadounidenses cualquier transacción con ellos.

Estas nuevas sanciones se suman a las anunciadas por Estados Unidos en octubre y noviembre pasados contra empresas internacionales por presuntamente respaldar el programa iraní de fabricación de misiles balísticos y drones, coincidiendo además con el aumento de la presión sobre el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “El suministro continuo de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, incluida la seguridad nacional, y Estados Unidos utilizará todas las medidas disponibles para impedir este comercio”, detalla el comunicado.

Según las autoridades, Eansa “se encarga del mantenimiento y la supervisión del ensamblaje” en Venezuela de los drones Mohajer de la empresa estatal de defensa iraní Qods Aviation Industries (QAI), con la que mantiene negocios desde 2006. Las sanciones también se aplicarán a tres personas con sede en Irán por ayudar a procurar productos químicos utilizados para misiles balísticos para una empresa estatal iraní.

Es valioso recordar, que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene desde el pasado agosto un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de gobierno. En ya decenas de ataques a supuestas narcolanchas, perdieron la vida más de 100 personas.