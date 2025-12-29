Rusia amenazó con atacar tropas europeas desplegadas en Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió el sábado que cualquier contingente militar europeo desplegado en Ucrania será considerado un “objetivo legítimo” para las fuerzas armadas rusas, aumentando la tensión ante la posibilidad de que países aliados de Kiev envíen tropas como parte de garantías de seguridad postconflicto. Las declaraciones de Lavrov, realizadas en una entrevista con la agencia estatal rusa TASS, responden a los rumores sobre el posible despliegue de la llamada Coalición de Voluntarios, un grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz.

“Las ambiciones (de los políticos europeos) los ciegan: no solo no les importan los ucranianos, sino que tampoco parecen preocuparse por su propia población”, afirmó Lavrov. “Ya hemos declarado cientos de veces que, en tal caso, se convertirían en un objetivo legítimo para nuestras fuerzas armadas”. Los países de la coalición han propuesto el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania para contribuir “a la regeneración de las tropas ucranianas, a la seguridad de sus cielos y a la protección de los mares, incluso operando dentro de Ucrania” como garantía de seguridad una vez finalice la guerra.

Lavrov calificó de “partido de la guerra” al grupo de países aliados de Ucrania, liderado por Reino Unido, Alemania, Francia y la propia Unión Europea, y denunció que su objetivo es “infligir una derrota estratégica a Rusia”, algo por lo que estarían “dispuestos a llegar hasta el final”. El canciller ruso también acusó a los círculos gobernantes de la mayoría de los países europeos de exagerar la “amenaza rusa” y alimentar sentimientos rusófobos y militaristas en la sociedad. “Rusia nunca ha emprendido, por iniciativa propia, acciones hostiles contra sus vecinos europeos”, aseveró.

Las declaraciones llegaron pocas horas antes de la reunión programada para el domingo entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en Mar-a-Lago, Florida, donde tratarán los avances de los últimos meses en el posible borrador de paz.