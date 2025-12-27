Zelenski anunció una posible reunión con Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó en las últimas horas que puede producirse una reunión con el líder estadounidense, Donald Trump, “en un futuro cercano”, comentando también que antes de año nuevo se puede decidir “mucho”, en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

Zelenski aseguró en sus redes sociales que fue informado por su jefe negociador, Rustem Umérov, de los contactos regulares que mantiene con los emisarios estadounidenses. “No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano. Se puede decidir mucho antes del año nuevo”, comunicó el líder ucraniano. Según fuentes diplomáticas, el presidente ucraniano tiene previsto viajar en los próximos días a Florida, Estados Unidos, con la expectativa de mantener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. La visita podría producirse los primeros días de la semana entrante “si todo va conforme a lo previsto”, dijo una de las fuentes.

Bajo este contexto, el presidente ucraniano mantuvo el pasado jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones. “Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos”, expresó Zelenski, quién luego agregó: “Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas”.