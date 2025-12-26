Turquía detuvo a más de 100 presuntos terroristas

La fiscalía de Estambul, Turquía, ordenó arrestar a 137 presuntos miembros de la organización yihadista Estado Islámico. De ellos, 115 quedaron detenidos como sospechosos de preparar atentados durante las fiestas de fin de año. Según el comunicado de su oficina, el fiscal actuó “en base a informaciones de inteligencia que apuntaban a que la organización terrorista planeaba atentados durante las celebraciones de navidad y año nuevo”. Vale recordar, que en Turquía son frecuentes estas campañas de detenciones antes de las celebraciones de fin de año. La Policía llevó a cabo registros en 124 domicilios, incautando pistolas, munición y numerosos documentos relacionados con la organización, pero no se han dado más detalles sobre el nivel de preparación de los supuestos atentados o la identidad u origen de los detenidos.