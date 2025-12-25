Nasry Asfura recibió el respaldo internacional tras ser proclamado presidente electo de Honduras

Tras casi un mes de incertidumbre y en medio de fuertes cuestionamientos, el conservador Nasry “Tito” Asfura fue declarado este miércoles presidente electo de Honduras. Según los resultados oficiales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato del Partido Nacional obtuvo el 40,26% de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Minutos después del anuncio, Asfura celebró el resultado a través de la red social X. “Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, expresó, al tiempo que agradeció a las autoridades electorales. “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras del CNE y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, añadió, en un contexto marcado por la polémica en torno al conteo de votos.

El resultado fue inmediatamente rechazado por su principal rival, el candidato centrista Salvador Nasralla, quien obtuvo el 39,39% de los sufragios. Nasralla denunció fraude electoral y aseguró que no reconoce el triunfo de Asfura. Días antes, había acusado a los miembros del CNE de actuar bajo las órdenes del “crimen organizado” y responsabilizó al expresidente Juan Orlando Hernández —recientemente indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump— de haber “fraguado” un fraude en los comicios.

Las críticas también llegaron desde sectores del oficialismo saliente. El expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria Xiomara Castro, afirmó horas antes de la proclamación que el CNE actuó en “abierta ilegalidad” y que el proceso representaba “otro paso más para un golpe de Estado electoral” en Honduras.

Pese a las denuncias, Asfura comenzó a recibir rápidamente el respaldo internacional. Estados Unidos y distintos partidos de derecha de España felicitaron al dirigente del Partido Nacional, al igual que gobiernos de la región como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Conocido popularmente como “Papi a la orden”, Nasry Asfura encarna el regreso de la derecha al Poder Ejecutivo hondureño. Su victoria marca el retorno del Partido Nacional al gobierno, una fuerza política cuya estructura ha sido históricamente determinante en la vida política del país, pero que también ha estado rodeada de fuertes controversias en los últimos años.