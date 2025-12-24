Nuevo ataque estadounidense contra una supuesta narcolancha

Las fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeron una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo, en una ruta del Pacífico Oriental. El Comando Sur de Estados Unidos calificó a la embarcación como “de bajo perfil” y se destruyó en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque. El operativo sucedió a la par en que el presidente Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de “alborotador”.

Estados Unidos ya ha destruido más de 30 lanchas durante operativos similares en este último tiempo, en hechos que han dejado más de un centenar de asesinados, de los que no se ha entregado identidades o especificado la cantidad de narcóticos que los buques supuestamente transportaban.