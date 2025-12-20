Trump se niega a descartar una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela en una entrevista publicada ayer, luego de intensificar esta semana la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero.

Trump también se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. “Él sabe exactamente lo que quiero”, señaló Trump en una entrevista telefónica con NBC News. “Lo sabe mejor que nadie”, aseveró.

La respuesta de Trump se produce después de que al menos 104 personas hayan perdido la vida en ataques estadounidenses contra presuntos barcos cargados de drogas, lo que intensifica la campaña contra Venezuela, a la que el presidente ahora culpa de robar “petróleo, tierras y otros activos” estadounidenses.

Además, cuando se le preguntó si las acciones estadounidenses podrían desembocar en una guerra, Trump respondió: “No lo discuto”, aunque luego admitió que es una posibilidad y advirtió que habrá más incautaciones de petroleros. Sobre el plazo para estas operaciones, señaló: “Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”.

“Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos”, dijo más tarde el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, el funcionario agregó que Washington “no está preocupado por una escalada con Rusia en lo que respecta a Venezuela”, ya que “tienen las manos ocupadas en Ucrania”. Las declaraciones de Rubio responden a las recientes muestras de apoyo de Moscú al régimen venezolano a raíz de la presión norteamericana.

Las palabras de Trump llegan horas después de que sostuviera que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Estados Unidos lleve a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano, con el objetivo declarado de actuar contra cárteles de la droga, algo que Caracas describe como una excusa para justificar una invasión.