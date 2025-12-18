Barcos de petróleo en aguas venezolanas son vigilados por Estados Unidos

Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara a la administración de Maduro como una “organización terrorista” y ordenara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, medios locales confirmaron que al menos 18 barcos cargados de crudo en aguas de la nación latinoamericana se encuentran bajo la mira de Estados Unidos que planea “incautarlos tan pronto como entren en aguas internacionales”. Según Washington, se trata de navíos bajo sanciones.

El pasado martes, Trump alegó que Venezuela utiliza el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Además, sobre el petrolero incautado la semana pasada, el político aseguró que estuvo vinculado con el contrabando de petróleo iraní. Así, planea extender las sanciones a buques, incluyéndolos en la lista de “Nacionales Especialmente Designados” del gobierno, algo que también comenzó a hacer la semana pasada. En todo el mundo, alrededor de 712 barcos están en esa lista y casi 40 se encuentran ahora en aguas venezolanas, incluidos los 18 cargados con crudo del país latinoamericano.

Bajo este contexto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana preservará “a toda costa” la integridad territorial y el actual sistema “constitucional y democrático” tras el anuncio estadounidense de bloquear todos los buques petroleros que entren y salgan del país suramericano. “La Fuerza Armada cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país”, declaró. Además, dijo que defenderá los “legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz”. “Le decimos al gobierno nortea­mericano y a su presidente, que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas y que la dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie”, agregó.

Tensa calma

En las últimas horas de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso a la nación en el que defendió los principales logros de su administración, con énfasis en la política migratoria y el de­sempeño económico del país.Pese a que se especulaba con el anuncio de una probable incursión terrestre en Venezuela, el mandatario no anunció ninguna acción militar ni una guerra, desmintiendo así versiones o expectativas sobre posibles decisiones bélicas durante su intervención.

Vale resaltar que el periodista ultraconservador Tucker Carlson conmocionó a la opinión público ayer cuando manifestó que “la guerra entre Estados Unidos y Venezuela se acerca y se anunciará esta noche". Sin embargo, nada de eso hasta el momento ocurrió.