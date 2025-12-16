Kast: “El mandato no permite demoras”

Luego de ser elegido presidente de Chile tras el balotaje donde venció a Jeannette Jara, el ultraderechista José Antonio Kast, comentó que este mandato “no permite demoras” y que el cambió sucederá “prontamente”. “Este mandato no permite demoras, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente”, declaró el electo presidente, que luego agregó: “Aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro. Vamos a tener un año muy duro porque las finanzas del país no están bien”.

Con esta declaración equilibrada entre urgencia y realismo, Kast reafirmó un plan que, según medios locales, se ha denominado al interior del Partido Republicano como “Recuperar Chile”, que se estructura en cuatro proyectos de ley de rápida tramitación en el Congreso y una tanda de decretos presidenciales que no requieren de discusión en el legislativo. El abogado y político de 59 años y postulados de ultraderecha ganó con un 59% de los votos a la izquierdista Jeannette Jara, que llegó al 41%. Kast se impuso en las 16 regiones del país y logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta en democracia. “Chile ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real”, sintetizó el futuro mandatario.

Inseguridad e inmigración irregular son dos temas que van de la mano para Jose Antonio Kast, quien en un intento por hallar una solución conjunta para ambos, impulsará una Ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo. La propuesta otorga mayores poderes a las Fuerzas Armadas y Carabineros en las zonas de estado de excepción. “Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad”, remarcó. El nuevo presidente prometió reducir los cruces ilegales en un 40% en los primeros tres meses. La iniciativa contempla también la construcción de muros de seguridad fronterizos de cinco metros de altura, “similares a los utilizados en Israel y Hungría”, zanjas de tres metros de profundidad, vigilancia con drones, cercos electrificados y torres de vigilancia con radares térmicos.