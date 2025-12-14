Rusia lanzó un ataque masivo con misiles hipersónicos contra Ucrania

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones industriales y de infraestructura energética en Ucrania durante la madrugada de ayer, empleando misiles hipersónicos Kinzhal como represalia por recientes ataques ucranianos en territorio ruso.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la ofensiva se dirigió contra objetivos militares y energéticos, en respuesta a lo que calificó como “ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, el operativo consistió en un “bombardeo masivo” ejecutado con armamento de alta precisión, que tuvo como blancos principales infraestructuras críticas vinculadas al sistema energético ucraniano.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió que más de una docena de instalaciones civiles resultaron dañadas en al menos siete regiones del país, dejando a miles de personas sin suministro eléctrico. “Es importante que todos vean lo que Rusia está haciendo. Esto claramente no es para terminar la guerra. Siguen intentando destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestra gente”, expresó en sus redes sociales.

Una de las zonas más castigadas fue la región de Odessa. El jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Kíper, afirmó que se trató de “uno de los ataques aéreos enemigos más masivos” registrados en el área. Las autoridades locales informaron que los bombardeos provocaron incendios, daños en edificios administrativos y serias afectaciones en el sector energético.

En ese contexto, Zelenski reiteró su pedido a los aliados occidentales para que refuercen la defensa aérea de Ucrania y aumenten el apoyo militar. El presidente reclamó el envío de más sistemas antiaéreos, misiles de largo alcance y un endurecimiento de la presión internacional sobre Moscú. “Necesitamos que todos nuestros esfuerzos diplomáticos den resultados”, subrayó.

La comunidad internacional sigue de cerca los movimientos de ambos bandos, mientras Ucrania continúa enfrentando los devastadores efectos de la invasión rusa.