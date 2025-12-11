Derrumbe de dos edificios en Marruecos dejan más de 20 muertos

Al menos 22 personas perdieron la vida en las últimas horas luego de la caída de dos edificios en Marruecos. Las edificaciones, de cuatro plantas, se encontraban en un barrio de Fez, una gran ciudad al norte del país africano. “Otras 16 personas resultaron heridas con diversos grados de gravedad”, sumaron las autoridades sobre esta tragedia. Los heridos fueron trasladados al centro hospitalario universitario de Fez. Además, se confirmó que la Policía comenzó las investigaciones pertinentes para dar con los motivos de esta caída que dejó más de 20 muertos.

A través de un comunicado, remarcaron al respecto que continúan las tareas de rescate: “Las autoridades locales y de seguridad y los servicios de Protección Civil se han desplazado al lugar para llevar a cabo las operaciones de búsqueda y rescate y se han tomado todas las medidas preventivas necesarias, entre ellas la seguridad de la zona de los dos edificios derrumbados y la evacuación de los habitantes de las casas vecinas”.

Este suceso no resulta novedoso dentro de la ciudad, ya que el reciente accidente se produce siete meses después de que nueve personas murieran en el colapso de un edificio de viviendas en la misma ciudad que figuraba en la lista de edificios “en peligro de derrumbe” y había sido objeto de una orden de evacuación dirigida a sus ocupantes. Sumado a esto, en febrero de 2024, cinco personas murieron en el derrumbe de una casa en el casco antiguo de Fez; y en 2016, en una sola semana, dos niños fallecieron en el derrumbe de una casa en Marrakech, en el occidente del país, mientras que en Casablanca, en el noroccidente, el derrumbe de un edificio de cuatro plantas mató a cuatro e hirió a 24.