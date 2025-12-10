Cuba condenó a cadena perpetua a exministro acusado de espionaje

El Tribunal Supremo Popular de Cuba condenó al exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, a cadena perpetua tras un juicio a puerta cerrada, en el que lo declaró culpable de espionaje en uno de los casos de corrupción más notorios del país en décadas. Vale recordar, que Gil, en el cargo entre 2018 y 2024, fue uno de los colaboradores más cercanos del presidente Miguel Díaz-Canel hasta su destitución. “Incumplió los procedimientos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la robó, la dañó y finalmente la puso a disposición del enemigo”, detalló el comunicado del Tribunal Supremo del país. Destituido por el mandatario Díaz-Canel en febrero del año pasado, Gil no fue visto ni escuchado hasta el juicio, lo que generó especulaciones generalizadas sobre su paradero.