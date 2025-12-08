Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz con Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su descontento hacia el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky por no involucrarse con el plan propuesto por Washington para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. “Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelensky, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas”, declaró Trump ante los medios durante el evento de los Kennedy Center Honors.

Hace unas semanas, Washington presentó una propuesta sobre el fin del conflicto que actualmente es objeto de negociaciones separadas con funcionarios de Moscú y Kiev. El comentario de Trump llega también tras varios días de negociaciones entre delegaciones de Washington y Kiev, que concluyeron el sábado sin anunciar un avance claro, aunque Zelensky se comprometió a mantener nuevas conversaciones para alcanzar lo que definió como “una paz real”.

Las conversaciones se desarrollan en un clima de presión internacional, luego de que los estadounidenses Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump, viajaran al Kremlin para dialogar con Vladimir Putin, presidente de Rusia. Tras ese encuentro, Moscú rechazó ciertos apartados de la propuesta estadounidense, que ha sido objeto de múltiples revisiones desde su presentación hace dos semanas. Diversos actores han criticado el plan inicial por considerarlo demasiado cercano a las exigencias rusas, situación que motivó un trabajo de reformulación por parte de Washington.

Por su parte, Zelensky informó el sábado que sostuvo una “llamada muy sustancial y constructiva” con Witkoff y Kushner, así como con los enviados ucranianos Rustem Umerov, principal negociador, y Andrii Gnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras él permanecía en Kiev, sus delegados se encontraban en Miami, negociando con la representación estadounidense.