Países africanos firmaron acuerdo de paz en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió la jornada pasada a los líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda para firmar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en el este congoleño, un territorio rico en minerales críticos, demandados por la industria estadounidense.

El mandatario congolés, Félix Tshisekedi, y su homólogo de Ruanda, Paul Kagame, firmaron los “Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad”, redactados tras meses de esfuerzos de paz ejecutados por Estados Unidos y sus socios, incluida la Unión Africana y Catar. El evento de este jueves ratifica un acuerdo firmado el 27 de junio por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países en Washington, que establece que Ruanda debe retirar sus tropas del Congo oriental y terminar su apoyo a la milicia M23, que se ha apoderado de grandes ciudades congoleñas. A cambio, el Congo debe desmantelar las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), que el gobierno de Kagame considera una amenaza. La milicia fue fundada por la etnia de los hutus, tras el genocidio ruandés, en el que murieron cerca de 800.000 civiles en 1994, según el recuento de la ONU.

Durante los más de cinco meses transcurridos desde el anuncio del acuerdo en junio de 2025, la paz no ha llegado al terreno. De hecho, el ejército congoleño y los rebeldes del M23 se acusaron el último martes mutuamente de violar los acuerdos de alto el fuego vigentes, renovados el mes pasado.

Vale aclarar, que el diálogo mediado por Trump entre ambas naciones africanas depende a su vez de las conversaciones entre el gobierno del Congo y los rebeldes del M23, actualmente estancadas, pese a la firma de una declaración de principios para la paz firmada por ambos bandos en julio de 2025, en Catar. Esto se debe a que el M23 no tuvo representación en la reunión en Washington.