Putin llega a la India

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, saldrá el día de hoy rumbo a la India para mantener encuentros privados con las autoridades. El suceso será seguido de cerca por Estados Unidos, que ha amenazado al país asiático con más aranceles por sus negocios con el Kremlin. “No podemos interferir en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la India. Comprendemos que hay presión sobre la India”, expresó sobre este tópico Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso.

La visita es de vital importancia para el Kremlin, ya que la India es su principal importador de armamento y de petróleo por vía marítima, posición amenazada por las sanciones de Estados Unidos contra las dos mayores petroleras rusas, las cuáles son Rosneft y Lukoil. “En Moscú y en Nueva Delhi le damos una gran importancia a esta visita. Esperamos que ésta sea muy exitosa y permita fortalecer las relaciones amistosas entre nuestros países”, comentó por su parte Yuri Ushakov, asesor de política internacional ruso. Peskov confirmó que en la agenda de mañana, cuando se reunirán Putin con el primer ministro indio, Narendra Modi, figura la compra de armamento ruso, desde baterías antiaéreas a cazas de quinta generación. Asimismo, Rusia propondrá a Modi vías para que su comercio no se vea afectado por las presiones de terceros países y así llevar los intercambios desde los actuales 63.600 millones a los 100.000 millones de dólares, la mitad que entre Rusia y China.