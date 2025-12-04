Haití anunció elecciones para el año entrante

Las autoridades de Haití de transición anunciaron en las últimas horas la organización de elecciones legislativas y presidenciales el año próximo, en medio de una profunda crisis política y la violencia de las pandillas que controlan casi por completo Puerto Príncipe. Vale mencionar, que el país más pobre de América, Haití, no ha celebrado elecciones en nueve años y está sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021.

Actualmente es dirigido por autoridades de transición que han tenido dificultades para ponerse de acuerdo en varios temas, incluido el calendario electoral. “Ahora podemos comenzar con el calendario electoral”, declaró Jacques Desrosiers, presidente del Consejo Electoral Provisional, una entidad institucionalmente independiente del Ejecutivo, que luego añadió: “El restablecimiento de la seguridad es un requisito previo para la realización de la primera vuelta el 30 de agosto de 2026”.

Por su parte, el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Laurent Saint-Cyr, elogió en la red social X la adopción del decreto, que “ofrece finalmente al pueblo haitiano la posibilidad de elegir libremente y con plena responsabilidad a quienes deben dirigirlo.