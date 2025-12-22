Crecen los casos de dengue en Panamá

Las autoridades sanitarias de Panamá informaron que se han registrado 25 muertes por dengue y 15.098 casos de la enfermedad hasta el pasado mes de noviembre. Además, 1.474 pacientes requirieron hospitalización y 103 se clasificaron como graves, donde la mayoría de los contagios se registran en personas de entre los 10 y 49 años. El área metropolitana y San Miguelito, en la capital, acumulan la mayoría de casos, con 7.242. Las defunciones por la enfermedad se han registrado en casi todas las regiones del país, siendo la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la que registra la mayor cantidad, con cinco muertes, seguida de la vecina Bocas del Toro con cuatro y el área metropolitana con tres. Así, los casos de dengue crecieron un 94% y las muertes sumaron 52 al cierre de este año en dicho país.