Ecuador confirma primer caso de influenza A H3N2

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó el primer caso de influenza A H3N2 variante K en un residente de la región austral, quien permanece bajo seguimiento médico y protocolos establecidos.

La cartera sanitaria informó que mantiene activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y refuerza el monitoreo de virus respiratorios ante el incremento regional. Las autoridades reiteraron medidas de prevención como lavado de manos, uso de mascarilla y ventilación de ambientes, además de recordar que la vacunación gratuita continúa disponible en centros públicos, con prioridad para grupos vulnerables.