Un tren de alta velocidad mató a siete elefantes en India

Al menos siete elefantes murieron ayer tras ser arrollados por un tren de alta velocidad en Hojai, en el estado indio de Assam, según informaron las autoridades regionales.

“Nos entristece profundamente la muerte de siete elefantes, tres adultos y cuatro crías, en una trágica colisión de tren ocurrida hoy”, informó el ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, en su cuenta en la red social X.

Y agregó: “He ordenado al Departamento de Bosques que abra una investigación detallada de este accidente tan profundamente perturbador y tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros corredores de vida silvestre, en particular en las temporadas de baja visibilidad”.

La red ferroviaria Northeast Frontier Railway informó en un comunicado de que el incidente ocurrió en un tramo que no era un corredor de elefantes designado.

Según datos oficiales del Parlamento indio, al menos 629 personas murieron en accidentes relacionados con elefantes en todo el país durante 2023 y 2024.