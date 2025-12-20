Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

A partir del 1 de febrero, los turistas que deseen acercarse a la Fontana di Trevi, uno de los íconos más reconocidos de Roma, deberán abonar una entrada de dos euros.

La medida, precisaron las autoridades locales, busca mitigar el impacto del turismo masivo que afecta a diario a este histórico punto de la capital italiana.

En concreto, se habilitarán dos carriles de acceso: uno para los turistas, que deberán abonar la entrada, y otro para los residentes en Roma, que podrán acceder de forma gratuita.

“Creemos que este sistema no limitará la experiencia de la Fontana de Trevi, ya que el coste es muy bajo, casi simbólico. Esto nos permitirá reducir un poco la aglomeración de turistas y, al mismo tiempo, obtener recursos para financiar una gran novedad: la gratuidad de los museos en Roma, algo que consideramos muy importante”, manifestó el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

Las entradas podrán adquirirse a través de una plataforma digital exclusiva para la compra anticipada de boletos, o directamente en el lugar, y también en puntos de venta físicos como museos o puntos de información turística.

La Fontana di Trevi es el segundo monumento más visitado de Roma, solo superado por el Coliseo Romano.