Al menos cuatro muertos en ataque con cuchillo y bombas en Taiwán

Al menos cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas en un ataque con bombas de humo y cuchillo que un hombre de 27 años perpetró ayer en el centro de Taipéi.

Las autoridades informaron que el sospechoso lanzó lo que las fuentes describieron como cócteles Molotov o granadas de humo en la estación central y luego se desplazó a una estación de metro cercana, donde atacó a personas con un arma blanca.

“Parece que arrojó deliberadamente bombas de humo y blandió un cuchillo largo para llevar a cabo ataques indiscriminados contra el público”, dijo Cho Jung-tai, primer ministro de Taiwán.

El departamento de bomberos recibió un aviso de que se habían lanzado bombas de humo en el interior de la Estación Central de Taipéi, en el centro de la capital taiwanesa.

Uno de los heridos por arma blanca falleció a su llegada al Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán.

En vídeos del ataque difundidos por redes sociales se puede ver a un hombre vestido de negro con lo que parece ser un chaleco táctico y portando un cuchillo de grandes dimensiones, que habría usado para atacar a las personas con las que se cruzó por la calle.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, informó a los medios de que el atacante, un hombre taiwanés nacido en 1998, se suicidó poco después tras saltar desde un edificio mientras lo perseguía la policía. Asimismo, añadió que el sospechoso tenía una orden de arresto por saltarse el servicio militar obligatorio.

Tras conocerse el ataque, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró en su cuenta de Facebook que el Gobierno hará todo lo posible para garantizar la seguridad con medidas reforzadas y anunció que se llevará a cabo una investigación para averiguar los motivos detrás del suceso.