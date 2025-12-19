Lula se ofreció como mediador entre EE. UU. y Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en las últimas horas que comunicó a los líderes tanto de Venezuela como de Estados Unidos que su país está dispuesto a ayudar a evitar una confrontación armada en América Latina.

Lula conversó por separado con Trump y con Maduro a inicios de este mes y dijo que, en ambos casos, insistió en que “las cosas no se resuelven con tiros”, sino con diálogo político.

En una conversación con periodistas, el mandatario adelantó que ya había hablado con su par venezolano, Nicolás Maduro, para saber qué cartas se habían puesto sobre la mesa en el diálogo con EE. UU., y tenía claro que las tensiones podían resolverse “sin guerra”.

“Yo estoy pensando que antes de que llegue la Navidad, yo posiblemente tenga que volver a hablar con el presidente (de EE. UU., Donald) Trump para saber cómo podría Brasil contribuir para que tengamos un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida”, resaltó Lula.

“Me preocupa lo que está por detrás porque no puede ser solo la caída de Maduro. ¿Qué otros intereses hay que no sabemos?”, se preguntó Lula, quien contó que ya le transmitió a Trump que no iba a ganar nada “pegando tiros” en la región. “Nosotros no queremos una guerra aquí, en nuestro continente”, lanzó Lula.

El pasado miércoles, EE. UU. efectuó un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico, causando la muerte de los cuatro tripulantes. Washington ya ha realizado numerosas operaciones similares como parte de su política agresiva hacia Caracas, sin proporcionar pruebas de que las naves están relacionadas con el transporte de drogas.

En esa línea, ordenó el “bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

Por su parte, Maduro calificó de “mentira” y “fake news” el argumento de EE. UU. sobre la lucha contra el narcotráfico y aseveró que lo utiliza para justificar sus agresiones.

Lula se ha mostrado crítico con la campaña bélica de EE. UU. en la región y ha reiterado desde entonces que América Latina y el Caribe es una zona de paz.