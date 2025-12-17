Zelenski confirmó que no abandonará la región del Donbás

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, explicó a medios ucranianos que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que los ucranianos le entreguen toda la región del Donbás, incluidos los territorios de esta región del este de Ucrania, formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, que Moscú no ha podido conquistar al completo por la fuerza. “Los estadounidenses están intentando llegar a un acuerdo”, declaró Zelenski antes de su visita a Países Bajos. Zelenski señaló asimismo que los estadounidenses proponen crear en estos últimos territorios una zona libre económica. “Nuestra posición es pragmática, realista y justa, y nos mantenemos en ella. No queremos entregar nuestro Donbás. Los americanos buscan un compromiso, proponen crear una zona libre económica. Lo subrayo una vez más, zona libre económica no significa que esté bajo el control de la Federación Rusa”, dijo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera sin embargo que Kiev está perdiendo la guerra y debe aceptar las demandas de Moscú. Sin embargo, en las últimas horas comentó que se está “más cerca que nunca” de conseguir la paz, donde se ofrecieron a Ucrania garantías de seguridad “nivel platino”.