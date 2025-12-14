José Antonio Kast arrasa en el balotaje y es el nuevo presidente electo de Chile

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso este domingo con claridad en el balotaje presidencial y se convirtió en el nuevo presidente electo de Chile, tras derrotar a la candidata oficialista Jeannette Jara por una diferencia contundente.



Con casi el 60% de los votos, frente al 40% obtenido por Jara, Kast logró una victoria incluso más amplia de la que anticipaban las encuestas y los analistas. El dirigente de derecha asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, marcando un giro político significativo en el país.



Los primeros resultados comenzaron a conocerse poco antes de las 20:00, hora local, cuando se había escrutado el 57,44% de las mesas. La jornada electoral se desarrolló con normalidad, en un contexto de voto obligatorio que movilizó a más de 15,7 millones de ciudadanos. Solo se registraron algunas filas y reclamos aislados en centros de votación del área metropolitana de Santiago.



Un triunfo apoyado en la seguridad y la economía



El contundente respaldo a Kast se explicó, en gran medida, por un discurso centrado en el combate a la crisis de seguridad, uno de los principales reclamos de la ciudadanía chilena. Durante la campaña, el presidente electo prometió mano dura contra el delito, el cierre de la frontera norte, y la expulsión de más de 300 mil inmigrantes en situación irregular.



A ello se sumó una agenda orientada al repunte de la economía, con énfasis en políticas promercado, reducción del gasto público y estímulos a la inversión privada, un mensaje que caló hondo en sectores golpeados por la desaceleración económica y la inflación.



Con este resultado, Kast logra aglutinar a todo el arco de la derecha chilena y capitaliza el desgaste del oficialismo, en un escenario marcado por la inseguridad, el malestar social y la incertidumbre económica.



.