Chile define su rumbo

Este domingo, más de 15 millones de electores en Chile tendrán la oportunidad de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por quien será el sucesor del presidente Gabriel Boric, y las opciones no pueden ser más opuestas: el ultraderechista José Antonio Kast y la candidata oficialista Jeannette Jara. Las últimas encuestas le dan a Kast entre 20 y 30 puntos de ventaja. Ambos candidatos realizaron sus habituales cierres de campaña donde se jugaron las últimas cartas para la jornada electoral del día de hoy.

El candidato conservador realizó en la ciudad de Temuco su acto de cierre de campaña en el que pidió a sus adherentes monitorear la transparencia de las elecciones para evitar posibles irregularidades.

"Les pido que se involucren en el proceso electoral no solo como votantes, sino también como defensores de la transparencia del sufragio, hay que movilizar mucha gente para evitar que algunos malintencionados nos quieran hacer trampa", afirmó Kast durante el evento.

Kast tiene 59 años, es abogado y fue militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por más de 20 años, hasta que en 2016 se fue del partido para crear un movimiento, que hoy es el Partido Republicano.

En tanto, Jeannette Jara cerró su campaña y pidió a todos sus adherentes que salgan a la calle a convencer a los indecisos ante el complejo escenario.

"Les pido conversar con quienes aún tienen dudas, con quienes han sido víctimas de las ‘fake news’ y las mentiras y contarles de nuestras propuestas, de nuestro camino recorrido y de lo que ya hemos hecho, porque Chile tiene una base y esa base es la que no podemos perder", afirmó la abanderada de izquierda durante el evento masivo en Santiago.

Jara, de 51 años, es militante del Partido Comunista de Chile y resultó ganadora de las primarias de la “Unidad por Chile“, una coalición de los siguientes partidos: el Partido Socialista de Chile, Frente Amplio, Partido Comunista de Chile, Partido Demócrata Cristiano, Partido Liberal de Chile, Partido por la Democracia, Partido Radical de Chile e Independientes.