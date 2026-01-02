China impondrá aranceles a la importación de carne

China anunció medidas de salvaguardia sobre la carne vacuna importada que impactarán de lleno en la Argentina, principal proveedor del mercado asiático. Desde el 1° de enero de 2026, las exportaciones quedarán sujetas a cuotas por país y a un arancel adicional del 55% para los envíos que superen el volumen asignado.

La disposición fija para la Argentina una cuota de 511.000 toneladas con un arancel del 12,5%. Si se excede ese límite, las operaciones deberán afrontar un gravamen del 55%. En los primeros once meses de 2025, el país exportó 654.800 toneladas de carne, de las cuales 458.360 tuvieron como destino China.

Brasil recibió una asignación mayor, de un millón de toneladas, mientras que Estados Unidos contará con cupos crecientes hasta 171.000 toneladas en 2028. Según el Ministerio de Comercio chino, la medida busca proteger a la industria local frente al aumento de las importaciones, en línea con la Organización Mundial del Comercio.

Las nuevas medidas regirán hasta diciembre de 2028 y las cuotas no utilizadas no podrán trasladarse. La decisión abre un escenario complejo para la Argentina, que verá reducida la competitividad de uno de sus sectores más dinámicos en un contexto de caída del consumo interno, necesidad de divisas y mayor incertidumbre en los mercados internacionales, donde la competencia global se intensifica cada año y exige respuestas rápidas de los exportadores nacionales.