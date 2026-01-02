Le negaron la prisión domiciliaria a Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil rechazó en las últimas horas la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado. Según el magistrado no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la prisión domiciliaria, especialmente ante las reiteradas violaciones a las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

Bolsonaro fue sometido a cuatro operaciones en los últimos días y sus abogados pidieron que, por razones humanitarias y de salud, se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. Una vez reciba el alta médica, Bolsonaro será trasladado con escolta hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, en donde cumple su condena desde noviembre.